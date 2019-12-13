«Русское лото» проверить билет

НОМЕР ТИРАЖА: НОМЕР БИЛЕТА: ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ

Русское лото – игра, которая уже более 20 лет является самой популярной среди тиражных лотерей. Испытать удачу легко и просто – достаточно приобрести лотерейные билеты «Русское лото» онлайн или в лотерейных киосках и супермаркетах.

Способы проверки билета

Лотерейный билет «Русское лото» представляет собой карточку из 2 полей и 30 чисел. Правила игры имеют свои нюансы, однако, в общем, схожи с одноименной игрой.

Проверить билет русское лото на наличие выигрыша можно несколькими способами:

Посмотреть телепередачу, ведь прямая трансляция розыгрыша проводится каждую неделю на канале НТВ. Показ программы проводится в воскресенье, в 8.20, что очень удобно для многих зрителей;

Проверить выигрыш по номеру билета онлайн, ведь на просмотр прямого эфира не всегда есть время. Данные о выигрышных билетах получить очень просто, однако для этого необходимо заполнить информацию о билете в соответствующие поля.

Электронные лотерейные билеты, приобретенные в Пятерочке или других точках продажи, автоматически регистрируются на самый ближайший розыгрыш. Для проверки выигрыша по номеру билета покупатель получает специальный корешок, то есть квитанцию со всеми необходимыми данными.

Проверку билетов на сайте можно осуществить круглосуточно, но официальные данные доступны только после 10-00 в день проведения розыгрыша. Сообщение «Нет данных по запросу» означает, что результаты еще не опубликованы.

Варианты получения выигрыша

Выплаты в случае выигрыша суммы до 2 тыс рублей производятся наличными в точках продажи лотереи. Если выигрыш составляет до 100 тыс рублей, то его переводят на лицевой счет. А вот для получения особо крупных сумм, более 1 млн рублей, придется посетить главный офис организатора розыгрыша.